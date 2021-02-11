لجنة الوفد بالبحيرة تؤيد قرارات تطهير بيت الأمة

أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في البحيرة، أن اللجنة العامة بكافة تشكلاتها الحزبية تؤيد قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والتي تهدف الي تطهير بيت الأمة.وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في البحيرة، أن أعضاء الوفد بالبحيرة يجد دون الثقة في رئيس الوفد، مشيرا إلي أن حزب الوفد يقف إلي جوار الدولة المصرية ويحرص على تقديم الافضل للمواطنين وهذا بفضل القيادة الرشيدة للمستشار بهاء الدين أبو شقة.