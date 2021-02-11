لجنة جنوب سيناء تدعم قرارات رئيس الوفد للحفاظ على بيت الأمة

قال فرح حسين رئيس لجنة الوفد بمحافظة جنوب سيناء، إن اللجنة تقف خلف المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد حفاظا على مبادئ وثوابت الحزب، وتؤيد القرارات التي أصدرها «أبوشقة» أمس الثلاثاء لتطهير الوفد.وأضاف رئيس لجنة الوفد بمحافظة جنوب سيناء، أن اللجنة ترفض أي انشقاق داخل بيت الأمة وأي عودة إلي الوراء من أجل الحفاظ على بيت الأمة بيت المصريين جميعا.وأوضح رئيس لجنة الوفد بمحافظة جنوب سيناء، أن حزب الوفد هو حزب عريق يقف إلي جوار الدولة المصرية وممثل حقيقي للحياة الحزبية والسياسية الديمقراطية.