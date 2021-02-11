لجنة الوفد بالغربية تؤيد قرارات «أبوشقة»

قال الدكتور محمد خليفة، عضو الهيئة العليا، سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية، إن حزب الوفد الظهير السياسي للدولة المصرية بقيادة حكيمة من المستشار بهاء الدين أبوشقة أحد الأعمدة في مصر والوطن العربى وأحد رجال الدولة المخلصين.وقال سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية: إن لجنة الوفد بالغربية برئاسة عادل بكار تؤكد دعمها الكامل لرئيس الحزب للاستفادة من خبراته العلمية والعملية والتشريعية فى استكمال مسيرة الحزب كمعارضة بناءة تساعد فى خلق دولة ديمقراطية عصرية حديثه.كما دعا سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية إلى نبذ الخلافات الداخلية حتى نتفرغ لخدمة الوطن والمواطن.