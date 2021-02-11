رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأكيدًا لـ«الدستور».. «البترول» توضح ملابسات حريق مستودع عجرود

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:11 م
المهندس محمد ماجد
المهندس محمد ماجد
سيد ابراهيم
طباعة
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى بيان لها اليوم، إنه تم السيطرة على الحريق المحدود الذي شب داخل مستودع تابع لشركة أنابيب البترول في منطقة عجرود بالسويس خلال إجراء أعمال الاختبارات للمستودع بعد الانتهاء من أعمال التوسعات.

وصرح المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ للمنطقة الجغرافية البترولية بالسويس، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة بالتعاون مع الحماية المدنية بالسويس ونجحت في السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر في الأرواح.

وانفردت «الدستور» بنشر تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بأحد خزانات البترول بمنطقة عجرود بالسويس، بسبب الاختبارات الأولية للمستودع قبل تشغيله، مما أدى إلى إصابة 7 عمال وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

20 فبراير.. «دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

وزيرة الثقافة تلتقى الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين