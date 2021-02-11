تأكيدًا لـ«الدستور».. «البترول» توضح ملابسات حريق مستودع عجرود

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، فى بيان لها اليوم، إنه تم السيطرة على الحريق المحدود الذي شب داخل مستودع تابع لشركة أنابيب البترول في منطقة عجرود بالسويس خلال إجراء أعمال الاختبارات للمستودع بعد الانتهاء من أعمال التوسعات.وصرح المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ للمنطقة الجغرافية البترولية بالسويس، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة بالتعاون مع الحماية المدنية بالسويس ونجحت في السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر في الأرواح.وانفردت «الدستور» بنشر تفاصيل الحريق الذي نشب اليوم بأحد خزانات البترول بمنطقة عجرود بالسويس، بسبب الاختبارات الأولية للمستودع قبل تشغيله، مما أدى إلى إصابة 7 عمال وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.