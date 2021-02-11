ضيف الله يؤيد قرارات أبوشقة

أيد النائب الوفدي المستشار سعيد ضيف الله، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ، القرارات الصادرة من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، للحفاظ على مبادئ حزب الوفد العريق، والتي وصفها بالقرارات الإصلاحية الجريئة.وعبر ضيف الله، عن كامل تأييده وثقته في قيادة أبوشقة الحكيمة والعبور بسفينة الوفد إلى بر الامان وعاش الوفد ضمير الأمة.. وتحيا مصر تحيا مصر