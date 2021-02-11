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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الفيلم اللبناني «دفاتر مايا» في المسابقة الرسمية لـ«برلين السينمائي»

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:14 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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يشارك الفيلم اللبناني الطويل "دفاتر مايا"Memory Box للثنائي جوانا حاجي توما وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وبذلك يكون اختيار فيلم جريج وحاجي توما دفاتر مايا Memory Box الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.

فيلم دفاتر مايا Memory Box يتناول قصة مايا، امرأة لبنانية انتقلت مع والدتها للعيش في كندا، منذ أكثر من 30 سنة، ولا تزال تعيش في مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس. عشية عيد الميلاد، يتلقون شحنة غير متوقعة، في داخلها دفاتر وأشرطة كاسيت وصور كانت قد ارسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في بيروت إلى أعز صديقة لها التي هاجرت الى فرنسا، وذلك عام 1982. مايا ترفض فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها. لكن مقتنيات الشحنة من صور ومذكرات تثير فضولية الأبنة أليكس فتغوص بهذا الأرشيف وبأسرار حياة أمها. تدخل أليكس، ما بين الخيال والواقع، عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضي الخفي.

عن الفيلم يصرح المخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج بالقول: " فكرة الفيلم مرتكزة على مراسلات وجدت بعد 30 عامًا، بين جوانا حاجي توما وصديقتها على مدار 6 سنوات. خلقت لنا الرغبة بصناعة هذا الفيلم بهدف نقل لإبنتنا عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينات في لبنان، اصداء هذا الماضي كان غريب بالنسبة لنا في هذا الوقت الذي نمر فيه بانهيار وازمة لا سابقة لها".

أما عن مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي كان للمخرجين تعليق سريع قالا فيه: مشاركتنا في مهرجان برلين السينمائي الدولي تعني لنا الكثيرة خاصةً في هذا الوقت بالذات وهذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، وأننا بحاجة اليوم لهذا النوع من المشاركات والإحتفاء بالفن والسينما".

وانعقد صباح الخميس في 11 فبراير المؤتمر الصحفي لمهرجان برلين السينمائي الدولي الذي أعلن عن الأفلام المشاركة في مسابقة الدورة الـ 71 من المهرجان، وعن أهمية قيامه هذه السنة بالرغم من الظروف الصحية في العالم. ويذكر أن فعاليات السوق ستعقد افتراضيًا بين 1 و5 (مارس) 2021 بالإضافة الى عروض الأفلام المشاركة ومن ثم سوف يكون هناك عروض خاصة للجمهور والمشاركين في المهرجان في مدينة برلين بين 9 و20 (يونيو) 2021.

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