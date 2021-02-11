وفد مطروح يدعم قرارات المستشار بهاء الدين أبوشقة

أعلن علي شعيب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسي مطروح، تأييده الكامل لكل القرارات التي أصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب.وأكد رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسي مطرح، أن اللجنة العامة بمطروح بكافة تشكيلاتها الحزبية تدعم المستشار بهاء الدين أبو شقة وتقف معه من أجل مسيرة الحزب والحفاظ على بيت الأمة الذي يدعم الدولة المصرية.