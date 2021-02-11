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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

باهر السقعان: أبوشقة يحافظ على مبادئ وثوابت زعماء الوفد

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:38 م
أبو شقة
أبو شقة
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أعلن باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، تأييده الكامل لكل قرارات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى دعم اللجنة الكامل لرئيس الوفد من أجل الحفاظ على بيت الأمة.

وقال رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة الدقهلية، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة قيمة وقامة كبرى وصاحب باع كبير في العمل السياسي والحزبي والقانوني، ورجل وطني يضع مصلحة الوطن نصب عينيه، ويعمل من أجلها، ويحافظ على مبادئ وثوابت حزب الوفد التي ورثناها من الزعماء الثلاثة.

وأكد باهر السقعان أن حزب الوفد طوال تاريخه يقف الي جوار الدولة المصرية وسيظل، لافتًا إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الوفد جاءت للحفاظ على الوفد وتاريخه الذي يمتد إلي أكثر من 100 عام من العطاء الوطني الخالص.

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