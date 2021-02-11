طارق عبدالعزيز: قرارات أبوشقة تحمي الوفد من المؤامرات والدسائس

أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، تأييده ومساندته للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مشيدًا بقيادته القوية في إدارة بيت الأمة.وقال «عبدالعزيز»: إن مساندة أبوشقة في إدارة حزب الوفد يأتي من منطلق القيم التي تربينا عليها والمبادئ التي نحيا من أجل ترسيخها، وحفاظًا على مقدسات وثوابت أعرق الأحزاب السياسية في مصر والعالم.وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه القرارات من شأنها أن تنهض بالحزب وتحميه من أي مؤامرات ودسائس تعصف به أو تعرض مسيرته الوطنية للخطر، مفوضًا رئيس الحزب في اتخاذ كل ما يراه مناسبًا من قرارات للنهوض ببيت الأمة ورفعته.