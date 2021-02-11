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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حمدي قوطة: ما تم إنجازه في عهد أبوشقة ماليًا وإداريًا أدى إلى استقرار الوفد

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:32 م
حمدي قوطة
حمدي قوطة
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أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، تأييده للشرعية وكافة القرارات التي يتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي من شأنها الحفاظ على كيان واستقلال وثوابت وقيم بيت الأمة.

وقال قوطة إن ما تم إنجازه وتحقيقه في ولاية أبو شقة لرئاسة الوفد على المستوى المالي والإداري والسياسي لم يُحقق منذ زمن بعيد، وهو ما أدى إلى استقرار الحزب في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأموال التي تم التبرع بها من الأعضاء في عامين ونصف تجاوز 60 مليون جنيه.

ولفت رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد إلى أنه أيضًا على المستوى الإداري، تراجعت خسارة الجريدة لأقل من النصف، لذلك كان التأييد لجميع القرارات التي يتخذها رئيس الوفد والتي من شأنها الحفاظ على استقلال واستقرار الحزب.

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