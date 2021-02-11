وفد «البحر الأحمر»: قرارات أبوشقة من أجل الدفاع عن مصلحة الوفد

قال عبدالناصر خير عبدالراضي، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة البحر الأحمر، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارات التنظيمية الأخيرة من أجل الدفاع عن مصلحة حزب الوفد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف عبدالراضي أن شخصًا في حجم ومكانة المستشار أبوشقة لن يتخذ قرارات إلا في مصلحة الوفد ومن أجل الحفاظ على بيت الأمة، لذلك أُعلن تأييدي أنا وأعضاء حزب الوفد في البحر الأحمر لهذه القرارات التنظيمية.