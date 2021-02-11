عبدالعزيز النحاس يطالب بعودة الوفد لدوره التاريخي

أكد عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة وحدة الصف الوفدي، وتغليب لغة الحوار الموضوعي في هذه المرحلة التي يمر بها الحزب، مشيرًا إلى أن قيمة الأحزاب السياسية هي ما تقدمه إلى المجتمع من ممارسة سياسية فعالة تخدم الوطن.

وشدد النحاس على ضرورة تمسك الوفد بثوابته التاريخية ونظامه الداخلي من أجل وحدة الصف وعودة الحزب إلى نشاطه السياسي في كل مؤسساته وداخل المجتمع وممارسة دوره التاريخي والفعال للمساهمة في بناء الدولة الوطنية الحديثة التي يجب أن تكون الهدف والغاية عند كل المصريين.