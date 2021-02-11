«وفد أسوان»: قرارات أبوشقة لحماية الحزب من الاختطاف

أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان، قرارات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، الصادرة يوم الإثنين ٩ فبراير لحماية الحزب من مؤامرة لاختطافه وأخونته.

وفوضت اللجنة أبوشقة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته.

ووقع على البيان قيادات الوفد في أسوان، وهم: محمد علي البدري البصيلي عضو الهيئة العليا للوفد وسكرتير عام اللجنة العامة للوفد بأسوان ومدير مكتب جريدة الوفد بأسوان، والسيد أحمد فخري (وشهرته صلاح فخري)، رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة مركز أسوان، ومحمد الميرغني عضو الهيئة العليا للوفد ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة إدفو المركزية، وأسامة مصطفى عبدالدايم نائب رئيس اللجنة العامة للوفد ورئيس لجنة البندر المركزية، والحاج طه شاهين رئيس لجنة نصر النوبة المركزية، وسراح الدين رئيس لجنة أبوسمبل السياحي، ويونس جاد نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان رئيس لجنة كوم أمبو المركزية.