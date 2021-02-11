هاني أباظة: قرارات أبوشقة جاءت من أجل الحفاظ على بيت الأمة

وأكد أباظة أن رئيس الوفد استعرض في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي تفاصيل المؤامرة التي كانت تحاك على بيت الأمة من أجل إسقاطه وخروجه عن مساره الوطني الذي يمتد إلى 100 عام من خلال تغيير ثوابت ومبادئ الحزب التي وضعها زعماء الوفد على مدار تاريخه، والتي تعتمد في المقام الأول على دعم الوطن والمواطن.





وأوضح أباظة أن جموع الوفديين وقفوا مع المستشار بهاء الدين أبوشقة من أجل التصدي لهذه المؤامرة من أجل الحفاظ على بيت الأمة، وليستمر الحزب مدافعًا قويًا عن الدولة المصرية والمواطن بالهوية الوفدية التي تعبر عن الوطنية الخالصة، لذلك فإن الجميع في بيت الأمة يدعم هذه القرارات بشكل قوي.

أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد وعضو مجلس النواب، تأييده الكامل للقرارات التنظيمية التي اتخذها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن جميع القرارات تصب في مصلحة الحزب وتحمي تاريخ بيت الأمة.