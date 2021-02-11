صابر عطا: قرارات أبوشقة «جراحة ضرورية»

وأشار «عطا» إلى أن الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب ومنعه من الدخول في صراع داخلي هما مسئولية مشتركة لكل أبناء الوفد، وينبغي أن تكون هدفًا مشتركًا للجميع.





وأضاف «عطا» أنه ما كان يتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن راية الحزب العريق ينبغي أن تبقى مرفوعة معبرة عن قيم الوطنية والانتماء التي طالما عبّر عنها على مدار أكثر من ١٠٠ عام.

أعلن الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، دعمه لقرارات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أنها كالجراحة الصعبة التي تكون ضرورية منعًا لما هو أخطر.