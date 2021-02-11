فؤاد بدراوى: الحفاظ على بيت الأمة أمانة.. الأشخاص زائلون وسيبقى الوفد شامخًا

أعلن فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، تأييده قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن تلك القرارات تأتي في إطار الحفاظ على هوية الحزب.

وأضاف بدراوي في تصريحات صحفية، أن الحفاظ على حاضر الوفد ومستقبله أمانة يجب أن نحرص عليها، وإلا سيحاسبنا التاريخ.

وشدد سكرتير عام حزب الوفد على أن الوفد سيظل ضمير الأمة، فالأشخاص زائلون وليبقى الوفد قويًا وشامخًا.