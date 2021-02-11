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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: السبت أول أيام شهر رجب

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:23 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، خلال بيان لها، موعد أول أيام شهر رجب، بعد استطلاعها الهلال بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.


وأوضحت بعد استطلاعها هلال شهر رجب لعام 1442هـ، أن السبت المقبل 13 فبراير، هو أول أيام الشهر.


وجاء بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رجب لعام 1442هـ، كالتالي:


استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الأخرة لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا، الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بالعين المجردة.

وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر فبراير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رجب لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا.



وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

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