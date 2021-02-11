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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: استمرار فتح الأسواق مرهون بالتزام إجراءات كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:38 م
عبد الرحمن الحسين،
عبد الرحمن الحسين،
وكالات
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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، اليوم الخميس، إن استمرار الأسواق والمحال التجارية مفتوحة، مرهون بالتزام الجميع لحماية المجتمع من فيروس "كورونا".

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، إلى أنه لأهمية المنشآت التجارية والقطاع الخاص، اجتمع وزير التجارة ووزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، مع أكثر من 370 من رجال الأعمال ملاك الأسواق والمنشآت التجارية وغيرها وتم التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات والضوابط والالتزامات الصحية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستمرة في جولاتها وضبطها للمخالفات، وبمعدل 10 مخالفات كل ساعة على المنشآت التجارية، حيث تجاوزت الجولات الرقابية الـ120 ألف جولة خلال الفترة الأخيرة، داعيا المستهلكين لإبلاغ الجهات المختصة عن أى مخالفات يرونها خلال تسوقهم.

ومن ناحيته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي"منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يزال مرتفعا، وتم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الحرجة".

وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا "لدينا مراقبة ومتابعة وقلق حيال الارتفاع المشار إليه، مع استمرار الرصد للتأكد من انعكاس كافة الإجراءات التي تقيدنا بها بشكل إيجابي، وتؤدي إلى عودة المنحنيات إلى الاتجاهات المأمولة".

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