ننشر الصورة الأخيرة للراحل علي حميدة قبل وفاته

رحل الفنان علي حميدة عن عالمنا، منذ قليل، إثر إصابته بمرض السرطان عن عمر يناهز الـ 55 عاما.وحصلت "الدستور" على آخر صورة للفنان الراحل تم التقاطها له قبل وفاته بيوم، حيث ظهر وملامح التعب على وجهه ويشاهد ردود أفعال الجمهور على حالته الصحية، وذلك على سرير منزله بمرسى مطروح.وأصيب الراحل بسرطان الكبد وعانى من مشاكل في الرئة وعاش على جهاز الأكسجين لأيام طويلة، إلى أن فارق الحياة وهو برفقة عائلته.