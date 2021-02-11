السعودية تطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبا "باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة".وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، وتدين كل التدخلات في شئون الدول الأخرى.وطالب الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا (منتدى الصداقة) بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.كما شدد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى اليوم، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا.وأضافت "واس" أن "اللقاء تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقتين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".