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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة تنقل شكاوى أهالي حدائق الأهرام لمحافظ الجيزة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:35 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
إسلام نصير
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نقلت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، رسائل أهالي منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، للواء أحمد راشد المحافظ، على هامش الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلس النواب.

وقالت مايسة عطوة: «أهالي منطقة حدائق الأهرام حملونى رسالة للمحافظ، وكان من أهمها مخالفات البناء والعشوائية، والتوسع المستمر حتى الآن لفتح المحلات، وغياب منظومة النظافة وانتشار الكلاب الضالة وسائقى التوك توك، والمطالبة بوجود الأمن الداخلى الشرطى بالمنطقة».

كما تضمنت المطالب النظر بوجود منظومة المرور فى المنطقة، وسوء حالة موقف التجنيد، وكذلك مناقشة العشوائيات التى تنمو على أسوار البوابات بالسور الخارجي.

وأضافت مايسة عطوة، أنه تم تسليم مطالب الأهالى للمحافظ، والتأكيد على ضرورة استكمال موافقة مكتب الصحة، والمستشفى التى سبق تم الموافقة عليها بمعرفة النائب حمدى السيسي، واستكمال موافقات المجمع التعليمي، والتأكيد على ضرورة تواجد مكتب لوزارة التضامن الاجتماعى، وضرورة وجود وحدة إسعاف، وإعادة رصف الشوارع بالمنطقة نظرًا لتهالكها.

وأشارت إلى أن مناقشة آليات تنفيذ ما تم سرده له بالمذكرة ويجرى العمل عليها بجهود قيادات المحافظة، كل فيما يخصه، ودعم كامل من كافة نواب الجيزة والهرم تحديدًا.
مايسة عطوة تنقل شكاوى أهالي حدائق الأهرام لمحافظ الجيزة
مايسة عطوة تنقل شكاوى أهالي حدائق الأهرام لمحافظ الجيزة

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