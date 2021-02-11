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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:36 م
العميد صلاح أبو كريشة،
العميد صلاح أبو كريشة،
المنيا ـ على حسين
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قام العميد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بجولة تفقدية لموقع أعمال الإحلال والتجديد التي سيتم تنفيذها بكوبري نزلة عبيد.

ووجه رئيس قرية نزلة حسين بتجهيز الطرق البديلة والتأكد من كفاءتها وضرورة الأخذ في الاعتبار عند البدء في أعمال إحلال وتجديد الكوبري يتم توفير الطرق البديلة خلال ٤٨ ساعة قبل التنفيذ والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والرى، على أن يتم البدء فى أعمال الإحلال والتجديد للكوبرى خلال الأسبوع المقبل ويتم إنهاء الأعمال خلال شهر خلال الخطة الحالية.

أكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية انتهت من إجراءات تسليم موقع الكوبري، موجها بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية من مرور وطرق وري لاتخاذ اللازم مع تجهيز الطرق البديلة كطريق طراد النيل وطريق عزبة راشد أسفل الجبل.

ووجه رئيس المركز بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد، تيسيرًا على المواطنين،ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبدقة عالية في الكوبري الذي تم إدراجه بأعمال التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية للعام الحالي 2021/2020 باعتماد مبلغ 482000 ألف جنيه.
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا
أبوكريشة يطالب بطرق بديلة أثناء تجديد كوبري نزلة عبيد بالمنيا

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