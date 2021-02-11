محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لتطبيق قانون انتظار المركبات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمناقشة استعدادات الأحياء لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع تنفيذا لقانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشر فى الجريدة الرسمية 15 يوليو 2020.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الاحياء وإدارة المرور والأجهزة المعنية.يهدف القانون إلى القضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع من خلال طرح مساحات من الشوارع، للمزايدة ويتم طرحها أمام الشباب والشركات للتعامل بشكل سنوي.