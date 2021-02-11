وزيرة الثقافة تلتقى الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين

استقبل معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث التقت أعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لشباب الدبلوماسيين بالالتقاء بكبار المسئولين في الدولة للوقوف على السياسات العامة في مختلف المجالات والجهود الحثيثة، التي يتم بذلها لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الإنسان بشتى مكوناتها بما في ذلك المكون الثقافي والمعرفي، فضلا عن تعريفهم بدور الثقافة والفنون في التكوين الفكري والحضاري للدول باعتبارها من أهم عناصر القوى الناعمة لمصر.في البداية، عبرت عبد الدايم عن سعادتها بلقاء نماذج من ممثلى الدبلوماسية المصرية، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل مع أبناء الوطن فى الخارج لتعظيم الاستفادة من الأنشطة الثقافة والإبداعية التي تقدم فى دول العالم وتعكس جانبا من تميز الإبداع والحضارة المصرية والتي يمكن استثمارها في الترويج لمصر ودعم العلاقات مع مختلف الشعوب، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أذرع الدبلوماسية المصرية.كما تطرق اللقاء إلى استعراض الجهود والأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة في الداخل والخارج وعلاقات التعاون والتنسيق الدائمين بينها ووزارة الخارجية لتعزيز التواجد المصري بالخارج، وإلقاء الضوء على التنوع الكبير في المنتج الثقافي المصري ودوره في تحقيق التقارب مع الثقافات والشعوب الأخرى.وفى هذا السياق، أعرب السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية عن ترحيبه بالوزيرة مثنيًا على جهودها في النهوض بالقطاعات المختلفة بوزارة الثقافة وتبنيها عددًا من المبادرات الهامة التي تهدف إلى الوصول إلى مختلف الفئات والمناطق في أنحاء الوطن.تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت تتويجا لعدد من المحاضرات التي قدمها كبار المسئولين بوزارة الثقافة لأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، في إطار البرنامج التدريبي الخاص بهم والذي يهدف لتوفير أفضل الخبرات لشباب الدبلوماسيين وتأهيلهم لتمثيل مصر ورعاية مصالحها في الخارج.