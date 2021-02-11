«أونروا» تطلق مناشدة لتوفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، مناشدة إلى المجتمع الدولي لتأمين 1.5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئي فلسطين.وقالت أونروا في بيان صحفي، إن المناشدة المذكورة تستهدف توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمس الضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وغزة والأردن ولبنان وسورية.وذكرت أن هناك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.وأضافت أن المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها استجابة لـ"الآثار المدمرة للحصار والاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب 231 مليون دولار".وأفادت بأنها تحتاج إلى 318 مليون دولار من أجل الاستجابة للصعوبات التي يسببها الصراع في سورية للاجئي فلسطين في سورية والأردن ولبنان، كما أن هناك حاجة إلى ما يقرب من 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق الوكالة وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية.وأكدت أونروا أنها ستواصل توفير تعليم نوعي، مبني على مبادئ حقوق الإنسان والتسامح، لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، وستدعم سبل وصول الشباب من لاجئي فلسطين وتحديدا النساء، إلى التدريب الفني والمهني.وأشارت إلى أن مراكزها الصحية في جميع أرجاء المنطقة ستستقبل أكثر من خمسة ملايين زيارة للمرضى، وستواصل توفير التطبيب عن بعد.وأكدت أونروا أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تدهور بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا، وبسبب ذلك ستدعم حوالي 1.25 مليون لاجئ من فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من خلال المعونة الغذائية الطارئة أو المعونات النقدية.وناشدت أونروا، مانحيها تقديم التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بمهام ولايتها.