رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«أونروا» تطلق مناشدة لتوفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:54 م
لاجئي فلسطين
لاجئي فلسطين
وكالات
طباعة
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، مناشدة إلى المجتمع الدولي لتأمين 1.5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئي فلسطين.

وقالت أونروا في بيان صحفي، إن المناشدة المذكورة تستهدف توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمس الضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وغزة والأردن ولبنان وسورية.

وذكرت أن هناك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

وأضافت أن المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها استجابة لـ"الآثار المدمرة للحصار والاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب 231 مليون دولار".

وأفادت بأنها تحتاج إلى 318 مليون دولار من أجل الاستجابة للصعوبات التي يسببها الصراع في سورية للاجئي فلسطين في سورية والأردن ولبنان، كما أن هناك حاجة إلى ما يقرب من 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق الوكالة وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية.

وأكدت أونروا أنها ستواصل توفير تعليم نوعي، مبني على مبادئ حقوق الإنسان والتسامح، لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة، وستدعم سبل وصول الشباب من لاجئي فلسطين وتحديدا النساء، إلى التدريب الفني والمهني.

وأشارت إلى أن مراكزها الصحية في جميع أرجاء المنطقة ستستقبل أكثر من خمسة ملايين زيارة للمرضى، وستواصل توفير التطبيب عن بعد.

وأكدت أونروا أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تدهور بشكل كبير نتيجة جائحة كورونا، وبسبب ذلك ستدعم حوالي 1.25 مليون لاجئ من فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من خلال المعونة الغذائية الطارئة أو المعونات النقدية.

وناشدت أونروا، مانحيها تقديم التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بمهام ولايتها.

موضوعات متعلقة

بعد تصريحات وزيرة الصحة.. «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

5 أرقام قياسية حققها الأهلي بعد برونزية المونديال

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم لكرة القدم

الشناوي يفوز بجائزة «رجل المباراة» في لقاء بالميراس

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

«تنمية» تعلن فتح باب استقبال الأعمال المقدمة من مؤلفيها

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

20 فبراير.. «دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري