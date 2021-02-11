أحمد الشامي ينعى الراحل علي حميدة: «هتفضل في قلوبنا»

نعى المطرب أحمد الشامي، الفنان الراحل علي حميدة الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 55 عاما.شارك "الشامي" صورة لعلي حميدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام معربا عن حزنه الشديد لوفاته، قائلًا: "خبر حزين جدًا جدا، أول أغنية أحفظها وبغنيها في حفلاتي لحد دلوقتي ومفيش حد مش حافظها وأول ألبوم يكون عندي، الله يرحمك يارب هتفضل في قلوبنا طول العمر، وداعًا النجم الكبير علي حميدة، أرجو الدعاء له".كان الفنان الراحل علي حميدة دخل إحدى غرف مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، بعدما تم نقله من مرسى مطروح إلى القاهرة، وأجرى مسحة ذرية للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، والتي أكدت إصابته بالسرطان.