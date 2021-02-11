المجر تعتزم العمل بجواز سفر يثبت تلقي حامله لقاح كورونا

قال مسؤول مجري، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تعتزم العمل بجواز سفر خاص للمواطنين، الذين تلقوا لقاح كورونا، أو لمن يثبت أنه تماثل للشفاء من المرض.غير أن مزايا مثل هذا الجواز لم تُحدد بعد، وفقا لمدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، جيرجلي جولياس، وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 300 ألف شخص في المجر، مع حصول 117 ألفا على جرعتهم الثانية، ويتم تطعيم المجريين بلقاحي بيونتك-فايزر الأمريكي الألماني، ومودرنا الأمريكي.ورغم ذلك، تعتزم البلاد إصدار موافقة للاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنك"، و"سينوفارم" الصيني خلال الأسابيع المقبلة، وستكون أول دولة تقوم بذلك داخل الاتحاد الأوروبي.