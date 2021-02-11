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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سينرجي» تحصد لقب أفضل شركة إنتاج سينمائي.. و«الاختيار» يكتسح الأفضل في الدراما

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:00 م
الاختيار
الاختيار
محمد مجدي
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بتصويت 100 إعلامي وصحفي فني متخصص، حصدت شركة سينرجي، والمنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على لقب أفضل شركة إنتاج لعام 2020.

كما حصد مسلسل "الاختيار" التي قامت الشركة بإنتاجه على أفضل مسلسل درامي، وكذلك بطله أمير كرارة على أفضل ممثل، وأيضا حصد المسلسل جائزة أفضل سيناريو وحوار.

وقامت الإعلامية عبير شوره مؤسس جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award، بتسليم المنتج الفني لشركة سينرجي فتحي إسماعيل، الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم جائزة أفضل شركة إنتاج وكذلك أفضل مسلسل.

تعد جائزة الإعلام والصحافة العربية هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي يشارك بها ١٠٠ صحفي وناقد تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما أن اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدى العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لأن بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم إلغاء حفل توزيع جوائز Arab Media Award في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.
«سينرجي» تحصد لقب أفضل شركة إنتاج سينمائي.. و«الاختيار» يكتسح الأفضل في الدراما
«سينرجي» تحصد لقب أفضل شركة إنتاج سينمائي.. و«الاختيار» يكتسح الأفضل في الدراما
«سينرجي» تحصد لقب أفضل شركة إنتاج سينمائي.. و«الاختيار» يكتسح الأفضل في الدراما
«سينرجي» تحصد لقب أفضل شركة إنتاج سينمائي.. و«الاختيار» يكتسح الأفضل في الدراما

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