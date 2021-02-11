20 فبراير.. «دوار العزبة» في ضيافة بيت المعمار المصري

يستضيف بيت المعمار المصري "بدرب اللبانة بالقلعة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "مركز دوار العزبة.. رحلة في التصميم"، يُلقيها المعماري أحمد سعفان، في السادسة مساء السبت 20 فبراير.ويُعد "دوار العزبة" مركز ثقافي مُستقل، يقع في عزبة "خير الله" بين طريق الأتوستراد وكورنيش المعادي، كمركز ثقافي ذو قيمة فنية ومعمارية لأهالى المنطقة، مؤكدًا الهوية المعمارية باستخدام الموارد المُوفرة في الموقع.جدير بالذكر صمم "سعفان" مبنى المركز، والذى ترشح لجائزة أفضل مبني ثقافي في عام 2021، من خلال منصة "دايلي" الإلكترونية العالمية، كما قدم وشارك فى العديد من الندوات عن العمارة المجتمعية.