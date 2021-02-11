إجمالى إصابات كورونا في المكسيك 96ر1 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 96ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 169 ألفا و760 وفاة.وتعافى من المرض 52ر1 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.