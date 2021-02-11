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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد قادة جيش ميانمار ردًا على الانقلاب العسكرى

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:08 م
وزير الخارجية البريطانية
وزير الخارجية البريطانية دومنيك راب
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رحبت بريطانيا بالعقوبات الأمريكية ضد مسئولين في جيش ميانمار في ظل الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطانية دومنيك راب، في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "لن يقبل المجتمع الدولي بالانقلاب في ميانمار وسنحاسب المسئولين عنه".

وأضاف: "ترحب المملكة المتحدة بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات اليوم لإرسال رسالة قوية إلى النظام العسكري".

وتابع قائلا إن المملكة المتحدة تبحث بشكل عاجل اتخاذ مزيد من التدابير بموجب نظامها للعقوبات.

وكان بايدن قد أعلن أمس عن توقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات على قادة جيش ميانمار الذين أمروا بالانقلاب العسكري دون توضيح هوياتهم، بجانب وضع أعمالهم التجارية على القائمة السوداء وفرض قيود على أفراد عائلاتهم.

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