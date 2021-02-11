مصدر يكشف حقيقة وفاة علي حميدة بكورونا

توفى، منذ قليل، الفنان علي حميدة في منزله بمرسى مطروح بعد صراع كبير مع مرض السرطان.وكشف مصدر مقرب من حميدة في تصريح لـ"الدستور" عن أن الراحل كان كثيرا ما يقابل محبيه وعشاقه في منزله طوال الأيام القليلة الماضية للاطمئنان على صحته، الأمر الذي أثار شكوكا حول إصابته بفيروس كورونا.فيما نفى المصدر إصابة الفنان الراحل علي حميدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن هو وأسرته كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة "كوفيد-19".