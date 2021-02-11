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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح قرب مستويات مرتفعة قياسية بفضل آمال التحفيز

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:33 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة اليوم الخميس، إذ يراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز المالي لتجاوز الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا مع إظهار بيانات تعثر تعاف وليد في سوق العمل.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.7 نقطة، بما يعادل 0.09 بالمئة، إلى 31466.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 6.5 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 3916.4 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 72.7 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 14045.214 نقطة.

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