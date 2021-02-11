إزالة أجزاء خطرة في عقار الحضرة بالإسكندرية (صور)

أنهى حى وسط الإسكندرية، الخميس، إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار الكائن بشارع الشنقيطي من البرنس بمنطقة الحضرة القبلية باب شرق والذي تساقطت أجزاء منه، أمس، دون حدوث إصابات، حماية للمارة وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.وتوجه اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، بناءً على البلاغ الوارد من شرطة النجدة بتساقط أجزاء من العقار المذكور للمعاينة بحضور مدير إدارة الأزمات والكوارث ومقاول الهدم التابع للحي والجهات المعنية.اتضح من المعاينة إنهيار أجزاء من العقار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما اتضح بالكشف أن العقار صادر له قرار الهدم رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٩ وبناء عليه وجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات، كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع أمام المارة.