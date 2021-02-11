زوجات سفراء 20 دولة بالعالم يزرن منطقة آثار سقارة

نظمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، جولة لوفد من زوجات سفراء ٢٠ دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهن بالحضارة العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.شارك في هذه الجولة حرم وزير الخارجية سامح شكري، وزوجات عدد من مساعدي الأخير.واستقبل الوفد مدير عام آثار سقارة، واصطحبهم في جولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتي، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.وأعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة سقارة ولا سيما في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية هامة وكبيرة خلال الفترة الماضية.