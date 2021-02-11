«العربية للعلوم» تستضيف البطولة العربية للرجبى

تستضيف ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فعاليات البطولة العربية للرجبى التى تقام خلال الفترة من 12-13 فبراير الجارى بمشاركة 8 منتخبات على مستوى الرجال، 4 منتخبات للسيدات من دول "مصر، الإمارات، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، والعراق".وتقام منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، حيث يواجه أول المجموعة الأولى، ثاني المجموعة الثانية، والأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التى ستقام يوم السبت.يأتي ذلك فيما تقام مواجهات السيدات من مجموعة واحدة على أن يصل الأول والثانى من المجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية.ويشهد ختام البطولة حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية، وقيس عبدالله الظالعي، رئيس الاتحاد العربى للرجبى ولفيف من رؤساء الاتحادات وممثلى الدول المشاركة فى البطولة.