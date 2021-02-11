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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة بني سويف وتعليم الكبار

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:38 م
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الخميس، مراسم تجديد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة حنان سليمان والدكتور مؤمن معاذ عضوي مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول يأتي في إطار مشاركة الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها؛ للحد من قضية الأمية التي تعد أحد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر، لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على شباب الجامعة للقضاء عليها، حيث أعلن عن إعفاء كل طالب يقوم بمحو أمية خمسة أفراد خلال عام دراسي واحد من المصروفات الدراسية.

أشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة ستتابع بشكل مستمر المتحررين من الأمية وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساعدة للالتحاق بنظام التعليم النظامي ومراحل التعليم الأساسية، لافتًا إلى أن الجامعة ستقوم من خلال كوادرها العلمية بمتابعة فصول محو الأمية للوقوف على جدية العمل والقضاء على التحديات التي تعوق دون تحقيق إنجاز العمل.

وأضاف المراغي أن الجامعة ستقوم بإجراء مسح ميداني شامل في القرى والأحياء ومراكز المحافظة للوقوف على الوضع الراهن للأمية بالمحافظة، مضيفا أن الجامعة ستمنح المشاركين في هذا المشروع بعض الحوافز التشجيعية.

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