مصادر تكشف أسباب حريق مستودع عجرود بالسويس

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحريق الذي نشب اليوم فى إحدى خزانات البترول بمنطقة عجرود بالسويس، جاء نتيجة الاختبارات الأولية للمستودع قبل تشغيله، مما أدى إلى إصابة 7 عمال وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه أثناء اختبارات الخزان الذي يقع فى الكيلو 109 بمنطقة عجرود نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الأسود، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بمنطقة السويس، وكذلك سيارات الحماية المدنية، وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه، وجارٍ حاليًا أعمال التبريد وإغلاق خطوط الأنابيب الممتدة من المستودع إلى مناطق التغذية.كما انتقل لمكان الحريق قيادات البترول على رأسهم المهندس عابد عزالرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، لمتابعة الحادث والوقوف على أسباب الحريق.