20 دقيقة.. بداية جيدة للأهلي أمام بالميراس في مونديال الأندية

الأهلي استهل مباراته أمام بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بشكل مميز وضغط قوي بحثًا عن هدف مبكر.وظهرت ملامح الخطورة في الدقيقة السادسة بعد كرة طويلة من بدر بانون إلى طاهر محمد طاهر الذي كاد أن ينفرد بالحارس الذي تدخل في اللحظات الأخيرة.وفي الدقيقة الثامنة سدد عمرو السولية رأسية خارج المرمى.وكان بالميراس قد خسر نصف النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف دون رد في حين تعرض الأهلي للخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في الدور ذاته.