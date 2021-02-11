المحكمة ترفض فسخ عقد محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ

رفضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، فسخ عقد المطرب محمد الشرنوبي مع المنتجة سارة الطباخ.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد يوسف وعضوية المستشارين إسلام حسني، أحمد معاذ.وتضمن الحكم رفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينه وبين سارة الطباخ وألزمته بالمصروفات، وأكدت في حيثيات الحكم أن العقد ما زال ساريا.وذكرت المحكمة أن المطرب لم ينفذ أيا من الألبومات الغنائية المتفق عليها في العقد خلال مدة ١٠ سنوات والتي لم تنقض بعد.