القوات الجوية السعودية فعاليات تمرين «رماح النصر ١»

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم فعاليات تمرين (رماح النصر ١)، الذي أقيم في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.وشهدت الفعاليات تطبيق العديد من التكتيكات الجوية، بتنسيق ومشاركة من أفرع القوات المشاركة، معلنة عن مستوى عالٍ من الجاهزية في التخطيط والإعداد والتنفيذ، ومحققة نقلة كبيرة في أسلوب العمل الجوي والبحري والبري المشترك، بين جميع أفرع القوات المسلحة المشاركة وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية واس.من جانبه اوضح الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية أن التمرين نفذ بمشاركة أفرع القوات المسلحة‏ على الرغم من ورود الطلبات الكثيرة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في هذا التمرين ‏إلا أن التوصية صدرت باختصار هذا التمرين ‏على مشاركة القوات المسلحة السعودية فقط.‏وأشار تركي إلى أنه جرى التركيز على ‏استخدام المنظومات والأسلحة ‏الحديثة التي‏ انضمت مؤخرًا إلى القوات الجوية، والتركيز في هذا التمرين على ‏العمليات التقليدية وغير التقليدية.وأشار إلى أنه سوف يتم الانتقال إلى مركز الحرب الجوي النهائي خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث اكتملت العديد من المنشآت التي ترتبط بمركز الحرب الجوي ومنها ميدان الرماية وميدان الحرب الإلكترونية.