باكستان تجري اختبارا ناجحا لصاروخ «بابور» الباليستي

أجرت القوات المسلحة الباكستانية، اليوم الخميس، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ "بابور" الباليستي.وذكرت صحيفة ذا إكسبرس تربيون الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس أن هذا يعد الإطلاق الصاروخي الثالث من نوعه الذي تطلقه القوات المسلحة الباكستانية خلال أقل من شهر، وذلك عقب إطلاق صاروخي "شاهين-3" و"غزنوى" الباليستيين، في أواخر شهر يناير وأوائل شهر فبراير الماضيين على التوالي.جدير بالذكر أن مدى صاروخ "بابور" يبلغ 450 كيلومترا. وقد أفادت وسائل الإعلام التابعة للجيش الباكستاني بأن الصاروخ قادر على التعامل مع أهدافه بدقة عالية سواء في البحر أو البر.