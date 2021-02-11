أحمد عمر هاشم: التصوف هو حصن هذه الأمة والطرق الصوفية تنشر الوسطية

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن التصوف الإسلامي هو حصن هذه الأمة، ويجب على الجميع أن يعلم ذلك، فالطرق الصوفية تنشر الوسطية والاعتدال وتحارب التطرف والإرهاب وعلى الجميع أن يعلم ذلك.جاء خلال مشاركته في الاجتماع العاجل للمجلس الأعلى للصوفية بمصر.وتابع: "الغالبية العظمى من الشعب المصري تنتمي للطرق الصوفية، وهذا يعلمه القاصي والداني، ولم يثبت التاريخ أن إرهابيًا واحدًا خرج من عباءة السادة الصوفية، لذلك يجب الحفاظ على هذا الكيان من أي عمليات تشويه أو تطاول".