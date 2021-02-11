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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوض أوروبي: تداعيات خروج بريطانيا من السوق الأوروبية قاسية

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:13 م
المفوض الأوروبي للشؤون
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلون
وكالات
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اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الخميس، أن تداعيات خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة ستكون أقسى على بريطانيا مما ستكون عليه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض نشر أحدث توقعات المفوضية الأوروبية بالنسبة إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي، قال جنتيلوني إن الضرر الذي سيلحق بإجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي جراء خروج بريطانيا من التكتل يتوقّع أن يكون نصف نقطة مئوية على مدة عامين.

في المقابل، ستكون التداعيات على بريطانيا أسوأ بكثير، إذ تتوقع المفوضية تراجع إجمالي الناتج المحلي البريطاني بمقدار 2،2 نقطة مئوية على مدة عامين، حتى العام 2022.

لكن جنتيلوني أشار إلى أن الضرر يبقى أقل مما لو أن الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حصل من دون اتفاق تجاري بعد انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد بريكست في 31 ديسمبر.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق للصحفيين في بروكسل إنه بفضل الاتفاق التجاري الذي تم التوصّل إليه بعد جهود مضنية، حصرت التداعيات السلبية بمقدار "الثلث بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والربع بالنسبة إلى المملكة المتحدة".

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