رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حماس تتعهد بتوفير مناخ مناسب لإنجاز الانتخابات الفلسطينية

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:06 م
إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
وكالات
طباعة
تعهدت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة اليوم الخميس بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.

وأكد هنية بحسب بيان صدر عنه "حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة، وسوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة".

وذكر أن "الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة الغربية أيضا، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف".

ونقل البيان عن ناصر أن لجنة الانتخابات سوف تقوم بدورها وواجبها، مؤكدا ثقته بكل الفصائل وبالشعب الفلسطيني في تسهيل مهام اللجنة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أطلقت أمس عملية التسجيل الميداني للانتخابات بعد افتتاح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب اللجنة بلغ عدد المسجلين للانتخابات حتى الآن 4ر2 مليون فلسطيني وفلسطينية بنسبة 5ر85 % من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 8ر2 مليون.

وفي هذه الأثناء دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المصادقة على التوصيات التي تضمنها اتفاق الفصائل في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت شبكة المنظمات في بيان لها على ضرورة تخفيض سن الترشح ورفع كوتة المرأة إلى 30% وكذلك تخفيض الرسوم الخاصة بالقوائم ومعالجة قضية الاستقالات المطلوبة كشرط للترشح.

وأكدت الفصائل في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها.

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: حكم سجن المهندس «أبوالقاسم» 25 سنة بالسعودية قابل للطعن

مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بعد شفائها من كورونا.. ثاني معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

دارسة استقصائية تكشف تأثر فرص توفير علاجات هشاشة العظام بجائحة كورونا

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

رابط موقع مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

عادل عصمت في ضيافة مؤسسة عبدالحميد شومان بالأردن

الشوربجى وسلامة ورشاد وثابت وحسن يحتفلون بعيد ميلاد «شيخ المهنة» الكاتب الكبير محمد عبدالجواد منصور الـ97

الفنون التشكيلية تطرح معرض «no signal» للمشاهدة الإلكترونية

«لماذا يتراجع إنتاج المعرفة».. محاضرة للشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية