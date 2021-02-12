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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:48 ص
الدولار
الدولار
أحمد عوض
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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 12-2-2021، تعد حالته ما بين الاستقرار والانخفاض أمام عملة الجنيه، في بداية التعاملات البدائية في بنوك مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث لاتزال تداولات مؤشر الدولار الأمريكي مستمرة بحد أدني يصل لمستوى ما، في أسبوعين عبر التعاملات الآسيوية، بجانب ملفات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة مع عهد احتياطي فيدرالي الأمريكي، حفاظاً على سعر الفائدة الضعيف في الفترة القادمة، مما أثر بشكل كبير علي الدولار الأمريكي.

وفي سياق منفصل، وصلت نسبة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ونموه نحو 0٪ خلال شهر واحد الماضي، إلى جانب توقع السوق البالغ نحو 0.2٪ ، فنظام السياسة الجديدة الفيدرالي قادر على استوعاب التضخم السنوي فوق 2٪ لفترة محدودة قبل زيادة معدلات الفائدة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجلت أسعار الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل حوالي 15.60 جنيه للشراء.
 
وبلغ حوالي 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل حوالي15.61 جنيه للشراء.
 
سجل حوالي15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل حوالي15.61 جنيه للشراء.

سجل حوالي15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل حوالي15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.
 
سجل حوالي15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

سجل حوالي15.59 جنيه للشراء.
 
سجل حوالي15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل حوالي15.59 جنيه للشراء.
 
سجل حوالي15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل حوالي15.61 جنيه للشراء.
 
سجل حوالي15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ حوالي15.60 جنيه للشراء.
 
بلغ حوالي15.70 جنيه للبيع.

ومن هذا الجانب، تعد عملة الدولار من أهم العملات الأجنية التي تحظى على اهتمام كبير من قبل أبناء الوطن العربي، وذلك نظرا لكثرة المعاملات اليومية المتداولة من خلالها، وجرى نشر مؤشر الدولار الأمريكي عند 90.387 نقطة بعد أن وصل لحد أدنى مستوى في أسبوعين عند 90.249 خلال ملفات التضخم الأمريكية، في وقت سعر اليورو مستقر عند 1.2119 دولار مقارنة من أعلي معدلاته منذ الأول من فبراير الحالي.

يرجع سعر الجنيه الإسترليني، للتوقعات المتعلقة بسعر الفائدة السلبية في دولة بريطانيا، ويصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 1.3865 دولار.

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