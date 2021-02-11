الإسكندرية تواصل إزالة أعمال البناء المخالف بـ3 أحياء (صور)

طالب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أى أعمال بناء مخالف في المهد والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.في هذا الصدد، شن حي العامرية ثان برئاسة محمود بريك حملة إزالة فورية لإيقاف أعمال البناء المخالف أسفرت عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضى بقرية 1 بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الأسمنت والأخشاب وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوى بقرية بنجر السكر والتحفظ على كمية من الاخشاب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.وقام حى شرق، برئاسة محارب هيلع بإيقاف أعمال بناء مخالف بجزء ١١ حوش ٤ الناصرية الشرقية منطقة ابيس الثانية عبارة عن بناء سملات تم فكها وتخريبها بالكامل وإزالة كافة القواعد.على صعيد متصل، شن حي العجمي حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشاطئ الإسكندرية السياحي وفك شدة خشبية والتحفظ علي كمية من حديد التسليح، تنفيذًا لتعليمات محافظ الاسكندرية بإزالة أى أعمال بناء وموانع تعوق رؤية البحر.