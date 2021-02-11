ليبيا تسجل 333 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 1048 للشفاء، ووفاة 20 آخرين.وأفاد المركز -في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الخميس بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغت 126 ألفا و361 حالة، فيما بلغت إجمالي حالات التعافي 108 آلاف و434 حالة، كما بلغت إجمالي الوفيات 2009 حالة وفاة.