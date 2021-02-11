5 وفيات و1048 إصابة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 175031، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى.985وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 114 حالة تتلقى الرعاية الصحية.وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 631 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 163895 حالة.