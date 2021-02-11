محافظ أسوان يشيد بجهود مدير مديرية التعليم: «شكرًا»

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الجهود المميزة المبذولة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمحافظ أسوان الذى تخلله عرض إنجازات المديرية خلال ستين يومًا فى الفترة منذ تولي الدكتور قبيصى العمل مديرًا لتعليم أسوان.تناول العرض عدة مجالات منها (المتابعة الميدانية- الاجتماع مع القيادات التعليمية- المبادرات الإبداعية- التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني- التنمية المهنية للعاملين- والانضباط الإداري).