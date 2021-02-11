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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود مدير مديرية التعليم: «شكرًا»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:34 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الجهود المميزة المبذولة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمحافظ أسوان الذى تخلله عرض إنجازات المديرية خلال ستين يومًا فى الفترة منذ تولي الدكتور قبيصى العمل مديرًا لتعليم أسوان.

تناول العرض عدة مجالات منها (المتابعة الميدانية- الاجتماع مع القيادات التعليمية- المبادرات الإبداعية- التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني- التنمية المهنية للعاملين- والانضباط الإداري).

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